Le parfum de la momie : quand les scientifiques recréent l’odeur d’une Egyptienne de 3500 ans

Dans le processus de momification, l’emploi d’onguents, d’huiles et de résines était une étape essentielle pour préparer les corps à l’éternité, qui pouvait durer une trentaine de jours. Ces produits permettaient d’éviter les odeurs désagréables émanant des défunts. Des épices tels que la cannelle, du cèdre ou de ma myrrhe étaient utilisés dans ce but. Mais elles permettaient aussi une meilleure conservation des tissus momifiés, de par leurs propriétés antiseptiques, antibactériennes ou insecticides.

Les scientifiques de l’Institut Max Planck, en Allemagne, sont donc parvenues à reconstituer l’odeur du baume de Senetnay à partir de prélèvements faites sur sa momie, mais aussi sur ses organes. Les organes des momies étaient systématiquement retirés du corps et placés dans des vases "canopes" à l’effigie de divinités, qui étaient déposés près des sarcophages.

Dans la recette du baume, ont été retrouvées des traces de cire d’abeille, d’huile végétale, de graisses, de bitume et de résine de mélèze notamment. "Il s’agit des baumes les plus riches et les plus complexes jamais identifiés pour cette période précoce", a assuré Barbara Huber, autrice de la recherche, dans une étude publiée le 31 août.

Mais la découverte met aussi en lumière les contacts entre différentes parties du monde durant l’Antiquité. Parmi les fragrances du baume, on retrouve de la résine de pistachier et de mélèze, des arbres qui ne poussaient qu’en Méditerrannée du nord, mais aussi de la résine de dammar. Or cette matière est issue d’une plante poussant uniquement sur certaines îles indonésiennes, ce qui montre qu’il y a plus de trois millénaires, des échanges avaient déjà lieu entre l’Asie et la Méditerrannée.

Les scientifiques ont également travaillé avec un parfumeur français afin de reconstituer le produit. L’odeur pourra être reniflée à pleines narines par les visiteurs et visiteuses du musée Moesgaard au Danemark dès l’automne.