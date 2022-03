Le parcours inspirant de Marie-France Muller, sinistrée des inondations de juillet

Dans Super Nanas, Sara De Paduwa et toute sa dream team féminine ont recueilli le témoignage de Marie-France Muller. Cette mère célibataire de deux enfants a tout perdu lors des inondations de juillet 2021.

Le 8 mars est l’occasion de mettre en lumière le travail, parfois de l’ombre, de certaines femmes, mais aussi le parcours inspirant de résilience et de détermination d’autres. L’histoire de Marie-France Muller prouve une fois de plus la force de caractère des femmes malgré les difficultés de la vie.

Sinistrée liégeoise des inondations de juillet, cette logopède et maman a basculé du jour au lendemain dans la pauvreté. Son témoignage recueilli à Viva for Life, avait déjà bouleversé Sara De Paduwa et Ophélie Fontana. La présentatrice du JT de 13 heures souhaitait mettre à l’honneur cette citoyenne au vécu particulier.