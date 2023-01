Le parcours du Tour de San Juan : pas de chrono pour Evenepoel, une étape de montagne au programme

En l’absence de chrono, la 5e étape (jeudi) revêtira une importance capitale. Et c’est une nouvelle fois l’Alto del Colorado (18,8 km à 4,4%) qui sera le juge de paix de cette édition 2023. Une ascension dont les pourcentages sont très accessibles mais qui pourrait faire souffrir les coureurs les plus sensibles à l’altitude puisque le sommet est situé à 2623m au-dessus du niveau de la mer.

Sur les autres étapes, les prétendants à la victoire finale devront se montrer inventifs pour voler la vedette aux sprinters et se procurer des chances de faire la différence sur leurs adversaires.

La première étape, de 144 km autour de San Juan, ne présente que deux difficultés très abordables placées à plus de 80 km du but. Elle sera à coup sûr l’apanage d’un sprinter.

La deuxième étape, entre Villa San Agustin et Jachal (202 km) pourrait s’avérer plus intéressante. Pas d’ascension répertoriée mais un départ constamment en prise, pendant 80 km, devrait fatiguer les organismes. Après une longue portion descendante, le peloton affrontera une remontée lente, très peu pentue, mais constante vers l’arrivée. Pas de quoi, a priori, effrayer les sprinters.

Le troisième opus de ce Tour de San Juan sera quant à lui pimenté dans son final. Après près de 170 km plats, les coureurs aborderont une rampe non répertoriée pour entrer dans le circuit San Juan Villicum. De quoi peut-être inspirer certains puncheurs.

Mercredi lors de la 4e étape, les grimpeurs auront un avant-goût de ce qui les attendra le lendemain à l’Alto del Colorado avec 196 km exigeants entre le Circuit San Juan Villicum et Barreal. Une longue portion montante d’une quarantaine de kilomètres caractérisera le début de l’étape et mènera le peloton vers la Gruta Virge de Andacollo (7,6km à 3,8%) qui culmine à plus de 2200m d’altitude. Il restera alors une centaine de kilomètres dans cette étape qui ne prévoit plus de difficultés significatives.

Après l’étape reine programmée jeudi, la 6e étape présentera un parcours majoritairement plat à l’exception de l’ascension explosive de Dique Punta Negra, 1km à 8,6%, située à 100km du but.

Enfin la 7e et dernière étape autour de San Juan offrira 112 kilomètres idéaux pour les sprinters.