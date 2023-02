Le parcours du Critérium du Dauphiné dévoilé : Croix de Fer en vedette et épilogue sur une rampe à 22%

Le parcours de la 75e édition du Critérium du Dauphiné a été dévoilé à la presse ce jeudi. Traditionnelle épreuve de préparation au Tour de France, la course à étapes française est "un concentré de montagne" selon les organisateurs. L'épreuve - qui ne présente presque pas d'arrivées pour sprinteurs - démarrera du Chambon-sur-Lac le dimanche 4 juin et se terminera à Grenoble le dimanche suivant (11 juin).

La première étape au coeur du Puy-de-Dôme permettra déjà aux grimpeurs/puncheurs de s’illustrer avec un dénivelé positif de 2864m et une triple ascension à la côte du Rocher de l’Aigle (900m à 6,7%).

La deuxième étape entre Brassac-les-Mines et la Chaise-Dieu sera elle aussi bien accidentée avec un dénivelé similaire et une double ascension à la Côte des Guêtes (1km à 8%) qui servira de tremplin pour les coureurs les plus offensifs.

Les sprinteurs devraient quant à eux obtenir une première (et unique) opportunité de se montrer sur la 3e étape entre Monistrol-sur-Loire etLe Coteau. 191 km sans difficulté majeure pour sourire aux hommes véloces.

Place ensuite, en milieu de semaine, à un contre-la-montre individuel de 31,1 km entre Cours et Belmont-de-la-Loire. Un exercice sans doute déterminant pour la victoire finale.

Le Critérium du Dauphiné se dirigera ensuite vers le Jura avec un nouveau final propice aux coureurs offensifs. La côte de Thésy (3,6 km à 8,8%) semble une ascension idéale pour déclencher la bagarre à une quinzaine de kilomètres de l’arrivée.