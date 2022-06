Le parcours du combattant de Lola, cycliste transgenre

C'est un sujet qui fait régulièrement débat: comment se positionner quant à la présence en compétition d'une personne transgenre?

Plusieurs fédérations sportives internationales, dont celle de natation notamment, envisagent de créer des catégories pour les personnes issues de la transidentité. Un sujet très délicat. Et auquel sont confrontées de plus en plus personnes dont Lola Furnemont, une sportive transgenre.

A 27 ans, Lola est une passionnée de vélo. Une discipline qu'elle pratique depuis quelques années d'abord en amateures. Mais depuis un an, elle a intégré une équipe féminine wallonne. Un nouveau statut, celui de sportive de haut niveau qui implique de nombreuses heures sur le vélo. Trois à quatre sorties par semaine pour enchaîner les kilomètres. Dans le peloton belge, Lola est la seule coureuse connue issue de la transidentité. Un sujet qui reste extrêmement tabou dans le milieu. "Pourtant, je ne suis pas la seule. Ni la première et encore moins la dernière. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on préfère nous garder cachées. Je ne parle pas uniquement du cyclisme mais plutôt du sport en général."

Depuis qu'elle roule en compétition, Lola a dû surmonter bien des difficultés d'intégration. Des insultes sur le bord des routes, des critiques en coulisses, dont celle qui consiste à penser que la cycliste, née garçon, bénéficie d'un avantage sur les autres filles. Ces dernières années, Lola a opéré une transition complète de sexe: plusieurs opérations ont été nécessaires, une longue transformation physique et physiologique pour devenir la femme qu'elle a toujours été.