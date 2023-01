Le parcours du Championnat de Belgique à Izegem est connu et il sera plutôt plat

Le parcours du prochain Championnat de Belgique de cyclisme sur route a été dévoilé. Le dimanche 25 juin prochain, le peloton de coureurs belges avalera 226,5 km autour d’Izegem. Un tracé majoritairement plat qui devrait, pourrait, ravir les sprinteurs.

"Le circuit tracé pour les championnats d’Izegem offre un parcours typique de championnat", explique Wim Van Herreweghe, traceur du parcours et directeur de course de l’organisateur Flanders Classics. "Le final se compose de boucles locales, quatre pour les hommes et deux pour les femmes, tracées dans le centre-ville et traversant également les communes d’Emelgem et Kachtem. Dans la première partie de la boucle locale, nous nous rendrons également dans le centre d’Ingelmunster. Ensuite, le parcours suit surtout des routes larges où le vent pourra jouer un rôle important et où le rythme sera soutenu". Avant ces boucles locales, une première boucle est prévue dans la grande région d’Izegem (80 km pour les femmes et 120 km pour les hommes, dont une double ascension du duo Monteberg-Mont Kemmel). Le départ sera lui donné depuis la Grand-Place d’Izegem.

En 2022, au terme d’une édition assez folle, Tim Merlier s’était imposé au sprint à Middelkerke. Chez les femmes, Kim de Baat avait revêtu le maillot noir-jaune-rouge.