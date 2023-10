Le parcours de Paris-Tours : une course pour costauds et… encore De Lie en favori ?

Créée en 1896 et ouverte aux professionnels à partir de 1907, Paris-Tours est l’une des courses les plus anciennes du calendrier UCI. Et pourtant, à l’instar de certaines autres courses, elle a dû se réinventer.

Jadis uniquement destiné aux purs sprinteurs, Paris-Tours est aujourd’hui une course de costauds, d’hommes forts. Pourquoi ? Parce que depuis 2018, la course française emprunte des chemins de vignes, rendant la course autrement plus chaotique et imprévisible.

Notons que, par rapport à 2022, le tracé est inchangé et comportera 213,9 kilomètres entre Chastres et Tours. Au total, les coureurs se farciront dix chemins de vignes, sur une distance totale de… 10 kilomètres.

Les 140 premiers kilomètres ne devraient, eux, sauf énorme surprise, uniquement servir qu’à échauffer les mollets avant le début des choses sérieuses… à 70 bornes de l’arrivée. La Côte de Limeray (1,0 km à 2,9%) servira en effet de rampe de lancement avant les dix portions non asphaltées qui suivront.

A partir de ce moment-là, les coureurs n’auront plus droit au moindre répit puisque les 10 portions seront étalées dans les 50 derniers kilomètres de course et seront assorties de 8 côtes dispersées tout au long du parcours. Le dernier chemin de vigne, la Rochecorbon, sera placé à 15 kilomètres de l’arrivée. Suivra ensuite la dernière difficulté du jour, la Côte de Rochecorbon (0,7 km à 5,1%) avant le rush final vers Tours.