Le parcours de la Vuelta 2023 convient-il à Remco Evenepoel ? Un menu similaire à 2022 mais en plus dur et avec moins de chrono

S’il n’est pas idéal pour Remco Evenepoel, ce parcours de la Vuelta 2023 sied quand même aux caractéristiques du champion du monde. Le leader de l’équipe Soudal – Quick Step l’a prouvé par le passé, il peut s’adapter à tout type de parcours et a progressé dans les fondamentaux qui lui faisaient jadis défaut : l’explosivité et les aptitudes en descente.

De l’explosivité, Evenepoel en aura notamment besoin sur les deux étapes plates mais conclues par des arrivées en montée aux forts pourcentages. Des arrivées où celui qui semble être son principal adversaire, Primoz Roglic, semble être avantagé.

Des forts pourcentages, il en sera question sur la plupart des ascensions au programme de cette Vuelta et notamment sur l’Angliru. Un terrain sur lequel un Roglic est a priori avantagé. Mais Evenepoel – qui s’était d’ailleurs bien défendu dans les forts pourcentages l’an dernier - disposera également d’un paquet d’ascensions plus roulantes pour dicter sa loi.

Bref, le suspense devrait être de la partie entre le 26 août et le 17 septembre prochain avec notamment une dernière semaine beaucoup plus piégeuse que l’an dernier et où beaucoup de choses pourront encore se passer.