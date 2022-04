Le parcours de la Flèche Wallonne en détail : le Mur de Huy fête ses 40 ans avec un triple passage, réintroduction de Cherave

Nouvelle ville départ pour la Flèche Wallonne lors de cette 68e édition. Après un retour aux anciennes habitudes avec le départ de Charleroi l’an dernier, les coureurs s’élanceront de Blegny pour cette édition 2022 longue de 202,1 km. Un changement qui comporte forcément un changement de parcours en début de course, avant l’entrée dans le circuit local.

Les côtes de Tancremont et des Forges seront les premières des 11 côtes du jour après 44,2 et 55,1 km de course. Ce seront d’ailleurs les seules ascensions répertoriées avant le circuit local alors qu’en 2021, le peloton s’était échauffé les mollets sur 4 côtes.

Le circuit local, long de 31 km, présente lui aussi un changement majeur. Exit la côte du Chemin des Gueuses pour laisser la place au retour de l’exigeante Côte de Cherave (1,3 km à 8,1%). Avec la Côte d’Ereffe (2,1 km à 5%), elle servira de tremplin aux audacieux qui voudront anticiper avant le Mur de Huy (1,3 km à 9,6%).

Le terrible Chemin des Chapelles (NDLR : son nom officiel) sera escaladé à trois reprises (62 km, 31 km et arrivée). La mythique ascension hutoise fêtera ses 40 ans sur le parcours. Le Mur de Huy était en effet apparu pour la 1ère fois sur Liège-Bastogne-Liège en 1982 alors qu’il avait été choisi comme lieu d’arrivée pour la première fois en 1985 avec le succès de Claude Criquielion.