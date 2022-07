Le parcours de la 3e semaine du Tour de France 2022 : trois journées dans les Pyrénées avant un CLM décisif

Contrairement à ce qui a été proposé dans les Alpes, il n’est ici pas question d’entrée en douceur. Mardi, la 16e étape entre Carcassonne et Foix propose déjà un terrain favorable à la bagarre.

Après un début d’étape favorable aux échappés, deux cols difficiles attendent les prétendants au général. Le Port de Lers (11,4 km à 7%) est plutôt régulier mais peut servir de rampe de lancement. D’autant plus qu’il n’y a pas de vallée entre la descente et l’exigeante et irrégulière ascension au Mur de Péguère (9,3 km à 7,9%). Un Col plutôt roulant sur les 5 premiers kilomètres mais qui se raidit brusquement entre le 6e et 8e kilomètres pour atteindre des pentes à 17%. Sélection garantie donc sur ce tronçon pendu avant une descente technique vers Foix qui pourrait elle aussi faire des écarts.