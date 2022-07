Le parcours de la 2e semaine du Tour de France 2022 : Col du Granon et Alpe d’Huez passages clé en milieu de semaine

La fin de la semaine s’annonce moins montagneuse mais sans doute plus piégeuse. La 13e étape entre Bourg d’Oisans et Saint-Etienne présente une succession de côtes courtes qui constituent un terrain idéal pour faire exploser le peloton.

Samedi, la 14e étape entre Saint-Etienne et Mende présente un profil plutôt similaire, avec très peu de kilomètres de plat pour arriver après 190 km au pied de l’ascension de Mende, un véritable régal pour les puncheurs-grimpeurs avec ses 3 km à 10% de moyenne.

Ce triptyque d’étapes en dent de scie sera complété par l’étape de dimanche entre Rodez et Carcassonne, une succession de talus sur plus de 200 km avec un final qui pourrait sourire aux meilleurs descendeurs du peloton. Si Tadej Pogacar confirmera sa domination en haute montagne, ces trois étapes semblent idéales pour tenter d’isoler et de piéger le Slovène.