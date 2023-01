Le parcours de deux jeunes auteurs de BD, de leurs planches à dessins jusqu'à leur premier festival d'Angoulême

Voilà donc une première étape de franchie pour Adlynn et Jean. Ils ont réussi à pousser la porte du monde de la bédé pour arriver aujourd'hui à Angoulême où ils dédicaceront pendant tout le festival. Nous nous sommes également intéressés à ceux qui se trouvent de l'autre côté des cordons de sécurité : la foule des fans de bédés.

Toujours avoir de l'avance!

Le graal qu'ils convoitent ? La dédicace de leur auteur favori. Et pour cela, ils sont vraiment prêts à tous les efforts. Certains sont sur pied de guerre depuis les petites heures de la journée, à partir de 3 heures et demie du matin pour les plus courageux d'entre eux. Un programme calculé presque à la minute près comme nous l'explique l'un d'eux : "En étant arrivé à 3 h et demie, ça nous permet, comme vous pouvez le remarquer, d'être en première ligne et donc espérer faire une dédicace dès 10 h, 10 h 05 et ensuite, chose faite, on pourra faire la queue pour une autre dédicace. Alors que la personne qui arrive à 10 h va être dans l'enceinte à 10 h et demie, va pouvoir avoir sa première dédicace, certainement à 14 h etc. Donc toujours avoir de l'avance!"

L'ouverture est annoncée, le cordon de sécurité touche le sol. Tous les fans s'élancent vers le stand où dédicace le premier auteur de leur planning. Un pas décidé, une course pour certains qui fait trembler le sol.