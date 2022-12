Le parcours atypique d'un Béninois devenu professeur de néerlandais grâce au permis unique

Depuis deux mois, Romuald a rejoint les rangs des professeurs de cette école au nord de Bruxelles. Une tournure un peu inattendue au regard de son parcours. “Je suis venu ici [ndlr : en Belgique] d’abord en tant qu’étudiant, avec comme objectif de devenir prêtre. Ce qui m’a amené à étudier le néerlandais, c’est pour éviter aussi la barrière linguistique, pour me permettre de pouvoir dire la messe des deux côtés, en Wallonie et en Flandres” explique ce béninois de 32 ans, arrivé en Belgique il y a 5 ans. Finalement après diverses expériences dans des communautés religieuses en Belgique, Romuald se redirige vers la philosophie et un bachelier à l’Université de Louvain, la KUL.



Quelques années plus tard, titulaire d’une certification en néerlandais et à la recherche d’un emploi à Bruxelles, Romuald Amoussouga profite de ses connaissances de la langue de Vondel, acquises au gré de ses études, pour postuler comme professeur de néerlandais. Dans le même temps, il débute une formation à finalité didactique à l'Université libre de Bruxelles.