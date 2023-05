Le parc Sénécharles à Gilly, premier parc participatif de la région

Le Parc Sénécharles à Gilly, c’est avant tout un projet citoyen. "Il y a longtemps, c’était un cimetière, puis une plaine de jeux. Ensuite, il est resté fermé", raconte Huguette Deruyver, membre du Conseil de participation du district Est. "On trouvait ça trop dommage. Nous avons contacté à plusieurs reprises la Ville de Charleroi pour faire bouger les choses. Depuis 2017, le parc a rouvert et au fur et à mesure, il y a de nouveaux équipements."

Ce sont les citoyens engagés qui réfléchissent aux différents aménagements de ce parc désormais participatif. Aujourd’hui, le parc Sénécharles compte plusieurs beaux et grands arbres, des terrains de basket, de pétanque, de foot… Des jeux pour enfants, des tables de pique-nique, de jeunes arbres fruitiers… Le Conseil de participation dispose d’un budget pour mener ses projets. La Ville de Charleroi entretient le parc et finance certaines installations. Au quotidien, quatre habitants, dont Huguette, veillent sur le parc et l’ouvrent matin et soir. "C’est un investissement mais les visiteurs du parc sont très reconnaissants ", dit Huguette. "J’habite ici depuis toujours et je suis très heureuse de voir le parc tel qu’il est aujourd’hui."