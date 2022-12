Le parc scientifique SPARKOH passe en mode festif pour les congés

À quelques kilomètres de Mons, à Frameries, le SPARKOH! héberge de nombreuses expositions interactives et animations scientifiques. D’abord tourné vers les plus jeunes, cet espace permet d’en apprendre plus sur le monde qui nous entoure de manière ludique. Durant les congés de Noël, de nombreuses activités sont proposées pour éveiller la curiosité des petits et grands. Une occasion de partir à la découverte des sciences et technologies sur 12 000m² d'espace intérieur ou de déambuler dans le Jardin de la Biodiversité pour les plus emmitouflés.

Dès trois ans, des ateliers proposent aux enfants de venir découvrir la chimie des arômes, de s’initier à la programmation ou encore fabriquer des cosmétiques… Au Palais des Images, toute la famille pourra assister à la projection en 4D de " Pas Bêtes !", film d’animation dédié à l’intelligence des animaux de compagnie.

Un igloo aménagé dans l’espace Nature 2.0 promet de capturer de belles photos des petites troupes sous la neige. Pour se réchauffer après une escale dans cet Antarctique factice, le restaurant propose un menu spécial grand froid : macaronis façon tartiflette, une mousse croustillante au spéculoos ou encore un bon chocolat chaud à la chantilly…

En savoir plus sur les activités proposées…