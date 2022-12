Le parc romantique d’Acquigny : le bel écrin du château d’Acquigny en Normandie

Le potager d’un hectare est entouré d’eau et protégé par des hauts murs de briques permettant d’accumuler la chaleur du soleil pendant la journée et de la restituer aux fruits comme ceux d’un poirier palissé à 30 branches - classé arbre remarquable – porte à merveille ses 200 ans. Il comprend des haies de petits fruits, des plates-bandes de fleurs et légumes dont une collection de cucurbitacées comestibles ou non allant de la citrouille géante atlantique aux concombres sauteurs ou concombres d’ânes. Sans oublier un jardin de plantes condimentaires parsemé de rondelles de séquoia pour en faciliter l’entretien et un jardin de plantes médicinales classées selon leurs utilisations anciennes.