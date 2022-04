Le parc où l’on ne peut mettre pied

A bonne source, on apprend que ces points de détails avaient déjà été discutés entre le promoteur, l’UC Louvain et la Ville lors des réunions de chantier, il y a plus d’un an, donc. Rien n’empêchait les parties d’avancer sur la réception du chantier, dès lors qu’un arrangement eut été pris pour réaliser les améliorations nécessaires. Le " hic ", c’est que le dossier n’était visiblement pas prioritaire pour les autorités locales… Du moins jusqu’à la crise politique qui a bien failli emporter la majorité en février dernier.

Depuis lors, il semble que l’avenir du parc de Courbevoie soit remonté en haut de la to do list néo-louvaniste. On note aujourd’hui une volonté commune d’avancer rapidement, comme en témoigne Nicolas Cordier, le directeur du développement urbain de l’Université : " aujourd’hui, l’UC Louvain peut se réjouir d’avoir reçu officiellement l’avis de la Ville sur les points litigieux. Ses exigences nous semblent tout à fait acceptables. Nous espérons, vu le climat positif, pouvoir ouvrir le parc avant l’été ".

De part et d’autre, les mots sont choisis avec soin, comme pour ne pas risquer d’enrayer un mécanisme ayant connu des difficultés au démarrage.