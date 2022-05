Le parc naturel des deux Ourthes a inauguré son réseau points-nœuds

Chacun construit donc son propre itinéraire en fonction de ses goûts et de ses envies en suivant les balises vertes numérotées.

Les cartes version papier sont d'ores et déjà disponibles dans les maisons de tourisme et syndicats d'initiative de la région. De son côté, la Province va poursuivre le balisage au niveau des trente communes qu'il reste à relier. L'objectif est de créer un circuit avec les provinces de Namur et de Liège, mais également en connexion avec la France et le Grand-Duché comme nous l'a confirmé Gilles Bissot, agent provincial en charge du projet : "Logiquement, si l'on suit les délais, au printemps 2023, l'ensemble de la province sera balisé et offrira 2500 kilomètres de réseau conseillé à tous les cyclistes, touristes et locaux".

Si vous repérez des erreurs de balisage ou d'autres problèmes sur votre parcours, une adresse est mise à votre disposition en précisant bien la localisation : velo@province.luxembourg.be