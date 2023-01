Le Parc national de la Vallée de la Semois organise un job day pour recruter une trentaine de personnes

Pour assurer les nouvelles missions du Parc national de la Vallée de la Semois ses trois opérateurs (le Parc naturel de l’Ardenne méridionale, de Gaume et le Contrat Rivière Semois-Chiers) recherchent une trentaine de profils différents. "On recherche surtout des compétences liées à la biodiversité, donc agronomie, biologie etc." explique Nicolas Ancion, directeur du Parc Naturel de Gaume. Des profils sont également recherchés dans des domaines aussi variés que le développement du tourisme durable, l’aménagement du territoire, la mobilité douce, la cartographie ou encore la communication. Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature jusqu’au 12 février 2023.

Le Parc national organise également ce samedi à Rossignol un job day de 09h30 à 14h30. Les candidats disposeront de seulement trois minutes pour convaincre. Ils pourront également déposer leur candidature en mains propres et poser quelques questions. "On a remarqué que les candidats potentiels avaient pas mal de questions sur les postes. On voulait donc les rencontrer pour qu’ils puissent nous expliquer leur motivation, pourquoi les retenir eux, mais aussi pouvoir répondre à certaines de leurs interrogations" détaille Nicolas Ancion, très enthousiaste sur ces recrutements. "On a déjà reçu environ 80 candidatures. On remarque que le label parc national suscite de l’intérêt". Pour les personnes qui souhaitent participer au job day, il vaut mieux préalablement s’inscrire car des créneaux horaires sont définis en fonction des profils recherchés.