Le parc du jardin botanique de Liège entame une cure de beauté

C’est ce lundi que commence un chantier méticuleux qui doit durer toute une année : la rénovation des cheminements piétons du Jardin Botanique. Les graviers, qui bouchent les avaloirs lorsque de fortes pluies les entraînent dans des ruissellements, vont être remplacés par un revêtement constitué de granulats de béton, d’un calibre et de teintes qui vont respecter le caractère du site, selon l’échevin des travaux. Un revêtement imperméable, ce qui a suscité quelques inquiétudes des riverains, lors des premières présentations publiques de l’opération. Au pied des arbres, des tracés vont être légèrement modifiés afin de ne pas risquer d’endommager ce patrimoine végétal. C’est au total plus d’un kilomètre et demi de la boucle de promenade principale et de sentiers secondaires qui va être réhabilité.

Un nouvel éclairage est prévu, de même que deux fontaines à boire, et une cure de jouvence pour les bancs dont les pieds en fer forgé représentent des serpents. Les travaux vont coûter près d’un million et demi. Et il ne s’agit que de la première étape d’une ambition plus globale. L’idée de replacer les grilles autour du Jardin Botanique n’est pas abandonnée, sans qu’une date ne puisse sérieusement être précisée. Il faut dire que la phase qui suit, la remise à niveau de la plaine de jeux, est programmée pour… dans deux ans.