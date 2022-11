Le parc du Cinquantenaire bientôt beaucoup plus fleuri : une phase test de plantation de 6000 m² de fleurs en cours

C’est un projet ambitieux : à terme, le parc du Cinquantenaire devrait comporter quelque 60.000 m² de parterres fleuris. Objectif : protéger les sols, et indirectement les arbres, du piétinement par les visiteurs du parc.

En venant du côté de l’avenue de la Joyeuse Entrée cette semaine, on peut observer, au parc du Cinquantenaire, deux vastes étendues en pleine transformation. Là où il y avait des pelouses au pied des arbres, des jardiniers sont en train de planter pas moins de 540.000 bulbes, première phase avant d’y ajouter des semis. "Les deux types de fleurs vont ainsi se côtoyer et permettre une floraison du mois de février à la fin de l’été", développe Michel Dereau, gérant de la société spécialisée Natura Loci, en charge de la plantation. "Une fois que les bulbes fanent, les fleurs ensemencées sont prêtes à fleurir. Par ailleurs, on a sélectionné des espèces qui conviennent à la mi- ombre créée par les platanes : le Perce-Neige, la Scille de Sibérie, la Julienne des dames ou encore l’Angélique des bois".

Phase test

Des noms de fleurs qui font rêver, surtout quand on apprend qu’il ne s’agit là que d’une phase test. "Il s’agit d’un exemple dans le cadre du projet de restauration de l’ensemble du parc, coordonné par Beliris", explique Jean-Christophe Trillet, chef de secteur à Bruxelles Environnement. "À terme, nous voudrions reproduire cela sur environ 60.000 m² au sein du parc".

Que les amoureux du parc du Cinquantenaire se rassurent : les plaines les plus fréquentées ne sont pas concernées par le projet, qui se concentre sur les bandes plus étroites comme celles en cours de plantation, et les talus.

La méthode utilisée est unique en Europe, et permettra une pollinisation maximale sur une durée particulièrement étendue.