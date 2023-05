Le parc des Sépulcrines à Bouillon en "Zone zéro alcool", et ailleurs en province de Luxembourg ?

Le bourgmestre met donc l’accent sur une zone problématique du centre-ville de Bouillon. Pour Patrick Adam, "C’est un très beau parc, mais depuis des années il y a une occupation problématique relevant d’abus d’alcools et de drogues et qui entraînent des comportements problématiques vis-à-vis des citoyens, des touristes etc. On veut récupérer un espace public serein".

Si la réglementation en matière de consommation d’alcool dans les lieux publics est une compétence communale, cette décision du conseil communal doublonne le règlement police. Depuis 2021, un seul et unique règlement de police est d’application sur les six zones de police de la province de Luxembourg et donc dans les 44 communes qui la compose. "Il est d’application sur 98-99% du territoire de la province, il y a quelques exceptions" précise le commissaire de police de la zone Semois et Lesse, Vincent Léonard.