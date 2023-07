Le Parc de Forest fait peau neuve pour mieux gérer les flux d’eaux de pluie

Après 70 ans sans intervention, le Parc de Forest est en train de faire peau neuve. Des travaux de rénovation opérés par Beliris, dont le but principal est la gestion de l’eau de pluie. Car l’état des chemins s’est fortement dégradé ces dernières années, à tel point qu’ils devenaient impraticables. "Je me suis déjà cassé la figure à l’entrée du parc et je ne suis pas la seule. Avec les petits gravillons, on glisse et puis on tombe sur les genoux. C’était un peu laissé à l’abandon", constate Marie-Christine, une habituée des lieux. En cause : l’écoulement des eaux de pluie qui finit par éroder les sentiers.

"Ce sont des travaux importants pour le parc parce qu’il y a une grande différence de hauteur à Forest. Donc il y a un important souci de gestion de l’eau", reconnaît Elien De Swaef, porte-parole de Beliris. Pour cette raison, le réseau d’égouttage a été renouvelé et un bassin d’infiltration a été installé sous la pelouse en contrebas du parc pour récolter les eaux de pluie.