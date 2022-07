Le parc Courbevoie toujours fermé à LLN : la ville fait-elle lanterner le promoteur et l’UCLouvain ?

Pour le promoteur du quartier Courbevoie, c’est la ville qui est responsable de cette situation. Alors que les travaux réalisés ont été reconnus conformes au permis par toutes les parties, elle rechignerait toujours à reprendre la gestion du parc comme c’est prévu.

Dans un courrier du 18 juillet, la ville aurait ainsi formulé de nouvelles remarques au promoteur et à l’UCLouvain (à qui le terrain appartient toujours en attendant la rétrocession), demandé de nouvelles procédures de réception et de nouvelles conditions de reprise. Tout semblait pourtant sur le point d’être réglé, enfin, après deux ans de discussion.

Ces exigences inattendues, et manifestement inacceptables, ont fait bondir le promoteur qui s’est fendu d’une lettre aux habitants placardée sur les barrières entourant le parc la semaine dernière. Il y exprime sa lassitude et explique pourquoi, selon lui, l’UCLouvain n’est toujours pas en mesure d’ouvrir le parc Courbevoie au public.

En conclusion, le promoteur "regrette amèrement cette situation, et ce malgré tous les efforts déployés depuis plus de deux ans pour lever toutes les remarques successives et malgré les garanties financières toujours effectives couvrant encore 100% des travaux, et donc ces remarques".