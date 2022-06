Le paradoxe Nick Kyrgios : 65e ATP mais en ballotage favorable avec le Top 8 mondial

Comment donc expliquer qu’un joueur de cette trempe, capable de rivaliser avec n’importe quel joueur du circuit, n’occupe que la 65e place au ranking ATP ?

Adulé par certains pour la qualité de son tennis et une impertinence rafraîchissante, haï par d’autres pour ses comportements borderline qui font régulièrement le buzz, Kyrgios n’est que trop rarement parvenu à exploiter son énorme potentiel.

L’Australien était pourtant parvenu à se hisser à la 13e place du ranking ATP en 2016 alors qu’il n’avait que 21 ans. Déjà inconstant et fantasque à l’époque, il avait alterné le bon et le moins bon pour se maintenir dans les alentours du Top 20 jusqu’en 2018.

Incapable de se hisser où on l’attendait (il n’a jamais disputé de demi-finale en Grand-Chelem), Kyrgios a commencé sa descente aux enfers dès 2019.

"La plupart des gens pensaient que j’allais bien sur le plan mental et que je profitais de la vie… c’était l’une des périodes les plus sombres", déclarait-il en février à propos de son année 2019, confessant au passage dépression, alcoolisme, dépendance aux drogues et automutilation.

Une période noire, agrémentée de blessures et d’un mal-être lié au covid, qui l’a progressivement fait sortir du Top 100.