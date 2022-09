Le paradoxe Manchester United qui joue mieux et gagne avec Cristiano Ronaldo sur le banc

Le week-end dernier, Manchester United a confirmé son redressement en s’offrant un succès de choix, à domicile, contre Arsenal. Les Gunners qui, jusqu’ici, avaient pourtant fait le plein de points, avec cinq victoires en cinq matches.

Après un début de Premier League loupé (deux défaites), l’équipe d’Erik ten Hag vient d’enchaîner quatre succès. Suite aux deux cuisants revers contre Brighton et Brentford, le tacticien néerlandais avait posé deux choix tactiques fermes. Exit Cristiano Ronaldo et Harry Maguire, contraints de prendre place sur le banc des substitutes. Une décision qui a peut-être suscité la controverse dans un premier temps mais qui, manifestement, porte ses fruits.

Depuis que Ronaldo et Maguire cirent la banquette, l’équipe des Red Devils tourne et surtout, elle gagne. Comme si finalement, United n’avait pas besoin de sa star pour briller. C’est évident, actuellement, le Portugais est en total décalage avec le style de jeu très rapide voulu par son coach.

Coincé et en froid avec son club, Cristiano Ronaldo aurait sans doute aimé profiter du mercato pour partir ailleurs et éviter le statut de remplaçant de luxe. Mais s’offrir un tel mastodonte n’est pas donné à tout le monde. Résultat, CR7 est toujours coincé sur le banc doré de United. À la satisfaction de son coach qui a toujours déclaré : "nous voulons qu’il reste car nous avons besoin de joueurs de qualité".

Depuis sa mise à l’écart, le joueur est irréprochable. Au niveau de l’attitude et de l’implication sur le terrain quand il monte au jeu, rien à dire. Mais pour combien de temps encore ? Un tel calibre du foot mondial peut-il se contenter d’un rôle de remplaçant ? La lourde saison de Man U va sans doute jouer en sa faveur. Avec les rencontres de championnat, de coupes nationales et de coupe d’Europe, Erik ten Hag va bien devoir faire tourner son noyau. Et Ronaldo pourra alors peut-être retrouver une place de titulaire. En attendant, c’est fou à dire, mais Manchester United joue mieux sans lui.