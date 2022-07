Le paradoxe luxembourgeois: une province qui fait des envieux, mais qui a pourtant besoin d'aide

Économiquement, la province de Luxembourg est une des moins favorisées de toute l’Union européenne. C’est l’Europe elle-même qui le dit. Et pour cette raison, la Commission autorise la Région wallonne à y augmenter les aides à l’investissement. Pourtant, on vit plutôt bien dans le Luxembourg !

C’est même une province qui peut faire des envieux. Le taux d’emploi y est meilleur qu’ailleurs en Wallonie, le chômage est le plus bas et, Brabant wallon excepté, le revenu moyen par habitant – 18.862€ – est le plus haut observé en Région wallonne.

Grâce au Grand-Duché

Ces prouesses, la province les doit beaucoup au travail des frontaliers actifs au Grand-Duché. Leurs revenus – supérieurs – profitent particulièrement à l’arrondissement d’Arlon. Mais ils irriguent désormais aussi l’ensemble de la province : les prix de l’immobilier ont poussé les travailleurs frontaliers à s’installer jusqu’à Marche-en-Famenne ou Gouvy, où ils investissent et dépensent. Toutefois les performances économiques de la province restent moins bonnes qu’ailleurs.