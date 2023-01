Le paradoxe Harry Kane, un buteur prolifique au palmarès désespérément vide

Le week-end dernier, Harry Kane a inscrit un but de plus sous le maillot de Tottenham et permis à son club de franchir les 1/32e de finale de la FA Cup (victoire 1-0 contre Portsmouth). Mais le Golden Boy du foot anglais a beau enchaîner les goals, son palmarès reste toujours aussi vide. Aucune ligne.

Samedi, face à Portsmouth, Harry Kane a planté son 292e but en club (sur 491 matches), le 265e pour les Spurs. Une jolie frappe enroulée à l’entrée du grand rectangle terminée par une involontaire glissade sur le dos. L’attaquant anglais, on le sait, est génial. Il est complet, prolifique et ne rechigne pas sur le travail défensif, soit un rêve pour tout entraîneur. Malgré des chevilles délicates, Harry crève l’écran et collectionne quelques titres individuels (trois fois meilleur buteur de Premier League, meilleur buteur du Mondial 2018, meilleur scoreur du Boxing Day anglais, etc.). Mais étonnamment, en club et avec la sélection anglaise, il n’a rien gagné. Finaliste de la Coupe de la ligue anglaise à deux reprises (2015 et 2021), vice-champion d’Angleterre en 2017, finaliste de la Champions League en 2019 ou encore finaliste, là encore malheureux, de l’Euro 2020 avec l’Angleterre.

Harry Kane pourrait presque donner l’impression d’être maudit. Comme s’il portait la poisse et un mauvais karma en lui. Et le penalty manqué en quart de finale du dernier Mondial contre la France ne fait que renforcer cette idée. En avril 2021, il s’est emparé d’un triste record en devenant le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League parmi les joueurs qui n’ont pas gagné de titre.

À la recherche de titre(s) justement, Harry Kane a plusieurs fois songé à quitter Tottenham. La Juventus, le Real Madrid, Manchester City, Manchester United ou encore le Bayern Munich étaient intéressés, mais finalement 'The HurriKane' est toujours à Londres. Sans ce gros transfert, l’attaquant n’a pas définitivement fait une croix sur un trophée. Cette saison par exemple, une victoire de Tottenham en Champions League ou en FA Cup est toujours possible.

Mais pour l’instant, la presse anglaise lui promet plutôt le record de buts marqués en Premier League détenu par Alan Shearer. L’ex-attaquant de Blackburn et Newcastle avait planté 260 roses. Harry Kane totalise actuellement 198 buts (en 300 matches). En sélection nationale, il partage momentanément la première marche avec Wayne Rooney. Les deux attaquants ont marqué 53 goals avec les Three Lions. Mais au prochain but marqué, Harry Kane passera devant.

Le temps presse pour Kane (29 ans) car ses meilleures années seront bientôt derrière lui. Mais peut-être ira-t-il chercher ses trophées dans une autre discipline… Une fois sa carrière de footballeur terminée, l’attaquant de Tottenham rêve de se lancer dans le football américain pour jouer en NFL. "Une ambition réelle, quelque chose que je veux vraiment essayer" a-t-il confié il y a quelques années. Et si le ballon ovale tournait un peu plus en sa faveur ?