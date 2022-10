Le paradoxe Gianni Vermeersch, champion du monde pas toujours apprécié dans le peloton

Gianni Vermeersch est devenu champion du monde de gravel ce dimanche. Une performance aussi belle soit-elle qui est un peu ternie par quelques frasques ces dernières saisons. Chutes provoquées et autres accrochages d’après-course, le Belge fait partie de ces coureurs qui clivent au sein du peloton.

La Belgique peut se targuer de posséder deux champions du monde en titre. Remco Evenepoel sur route et Gianni Vermeersch donc en gravel. Mais n’allez pas croire que les deux coureurs vont organiser une cérémonie ensemble. Loin de là. Les deux cyclistes avaient eu échange houleux à l’arrivée de la première étape du Tour du Benelux la saison passée. À l’époque, le plus jeune des deux reprochait à son aîné de lui avoir coupé la route. Provoquant ainsi la chute du coureur de chez Quick-Step. Une fois la ligne franchie, le natif de Schepdaal s’était empressé d’aller trouver son bourreau. Face à la colère de celui qui a entre-temps remporté la Vuelta, Vermeersch s’était contenté de sourire avant de tourner le dos.

Une attitude quelque peu hautaine qui n’avait pas tardé à faire réagir une autre "victime" du Belge, Jos Van Emden. Plus tôt cette année-là, lors du Tour d’Italie, Vermeersch avait également contraint son concurrent à la chute. Avec des conséquences plus graves. Cinq côtes cassées et de nombreuses égratignures. De quoi pousser le coureur Jumbo Visma à abandonner la course. À l’époque, Vermeersch ne s’était pas excusé avant d’y être invité par le coureur néerlandais.

Depuis, Vermeersch est rentré dans le rang et se montre plutôt discret. Reste à espérer pour lui que l’impact de son titre mondial soit plus grand que le souvenir de ses accrochages.