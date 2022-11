Le paradoxe Dendoncker, la cinquième roue du carrosse Faes : deux énigmes chez les Diables Rouges

Les Diables Rouges vont entamer leur Coupe du monde 2022 mercredi soir face au Canada. Certains seront titulaires, d’autres réservistes, mais il existe une autre catégorie de joueurs dans la sélection couchée sur papier par Roberto Martinez : les énigmes. Leander Dendoncker et Wout Faes en sont des bonnes illustrations.

Alors que chaque joueur belge sait globalement à quoi s’attendre, son rôle étant plus ou moins clair, en termes de temps de jeu dans ce Mondial, Dendoncker et Faes se trouvent dans une situation bien différente.

Le premier cité, milieu de terrain de formation, possède une vraie polyvalence et peut plus que dépanner un cran plus bas. Comme lors des trois rencontres du mois de juin dernier, contre le pays de Galles et la Pologne deux fois. Alliant bon placement, saine agressivité dans les duels et relance propre, Dendoncker a épaté à droite dans le trio défensif. Pour une grande partie des observateurs, le joueur de 27 ans bondissait alors sur la seule place disponible en défense aux côtés de Toby Alderweireld (33 ans), au centre, et Jan Vertonghen (35 ans), à gauche.