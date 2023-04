Le paradoxe d’une soirée dingue : Bruges atomise Eupen mais tout le monde garde le sourire, l’Union émerge à Courtrai

Une fois n’est pas coutume, tous les regards n’étaient pas braqués sur l’Union Saint-Gilloise. Parce que même si la course effrénée des Saint-Gillois pour arracher la 1e place passionnait pas mal de monde, à tous les autres échelons du championnat, le suspense était encore plus grand et prégnant.

C’est donc dans un certain anonymat que les Unionistes ont fait le boulot à Courtrai ce dimanche. Une victoire, acquise au forceps, face à un KVK, en roue libre, mais qui avait visiblement décidé de jouer les trouble-fêtes. Grand bonhomme de la partie côté bruxellois ? Casper Terho, visiblement très en vue depuis une semaine, et auteur d’un doublé. Pour le reste, on notera le but du courtraisien Karel D’Haene, buteur pour son dernier match mais aussi auteur d’un loupé sur pénalty. Ovationné par le stade, il aura donc vécu des adieux en mode montagnes russes.

Score final ? 2-4 pour l’Union, qui profite de sa victoire, couplée au partage de Genk contre Charleroi, pour revenir à hauteur des Limbourgeois et entamer ces PO avec 0 point de retard.... mais à la 2e place. C’est de bon augure. Encore faut-il désormais parvenir à finir le travail.