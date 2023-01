Le Paradise City Festival dévoile ses premiers noms

Le Paradise City Festival, festival de musique électronique organisé à Perk en Brabant flamand, a annoncé mercredi les premiers noms de son édition 2023. Du 30 juin au 2 juillet, plusieurs artistes tels que les DJ Palms Trax et Folamour feront vibrer le public dans le parc du château de Ribaucourt.

Alors que le soleil est présent dans le ciel belge mercredi, le festival plonge déjà les amateurs de musique électronique dans une ambiance estivale en annonçant pas moins d'une trentaine d'artistes pour sa huitième édition. Parmi eux, les connaisseurs retrouveront les DJ Palms Trax et Folamour, décrits comme les plus populaires d'Europe, mais aussi Adriatique, Helena Hauff et LSDXOXO qui "satisferont la soif de tous les amateurs de techno".