"Le Paradis", une histoire d’amour entre deux jeunes détenus

Le Paradis est une histoire d’amour dans un milieu potentiellement hostile et un premier long métrage pour le réalisateur belge Zeno Graton : " il y a deux éléments déclencheurs (…) D’abord, le placement de mon cousin quand j’étais ado dans un établissement de ce type, et sa prise en charge qui s’est avérée inopérante et inefficace. L’envie de parler de ce lieu de manière non-manichéenne. Le deuxième élément fondateur, c’est la lecture de Jean Genet, et la vision de son court métrage Un chant d’amour, qui m’a permis de m’émanciper par rapport à la question du désir, …"

Un chant d’amour, de Jean Genet, se déroule aussi dans une prison où deux détenus parviennent à communiquer à travers un trou percé dans le mur qui les sépare, avec la complicité du gardien qui les observe par le judas. Ils vont établir un contact érotique en utilisant des objets comme une cigarette, une paille…Ce film, qui a d’abord été censuré dans certains pays, a eu une influence significative sur le cinéma d'avant-garde et la culture queer.