"Le Paradis", une brûlante histoire d’amour et de liberté à hauteur d’adolescents

Jeune cinéaste belge formé à l’INSAS à Bruxelles , Zeno Graton a déjà été primé au Festival du Film Francophone de Namur et nommé aux Magritte grâce à ses courts métrages. Avec "Le Paradis", son premier long, il signe aujourd’hui une œuvre au lyrisme fièrement revendiqué électrisée par la fougue de la jeunesse et le romantisme échevelé de l’adolescence .

Influencé par "Un chant d’amour", le court métrage de Jean Genet, et le cinéma de Rainer Werner Fassbinder, Graton offre un regard vivant et libre sur la passion fulgurante qui embrase ses deux personnages masculins, loin des stéréotypes et de toute tentation didactique. Devant sa caméra, l’amour est un vertige, qui propulse les jeunes amants de l’enfer au paradis.