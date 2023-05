"Le paradis", de Zeno Graton, en avant-première au Caméo à Namur, ce 10 mai

Zeno Graton a tourné dans une IPPJ à Fraipont, un centre fermé pour garçons, mineurs et privés de liberté pour différentes formes de délinquances. Mais le travail du réalisateur est sans jugement aucun. Ce n’est pas le propos du film, connaître les raisons qui ont mené ces jeunes derrière les murs !

Joe a 17 ans, il est sur le point de sortir, et si le juge donne son accord, des professionnels vont l’aider à retrouver une autonomie. Quand William arrive, Joe perd pied, tombe amoureux, et ne sait plus ce qui le pousse à vouloir avancer. Pourquoi ne pas vivre le moment présent ? Qu’a-t-il le droit d’espérer, lui qui a toujours manqué d’amour !

La luminescence des images réveille ces amours frustrées, la poésie enflamme les coeurs, mais Zeno Graton n’en oublie pas le poids que portent les éducateurs, et les liens qu’ils maintiennent au quotidien.

Rencontre avec Zeno Graton…

"Le paradis", en avant-première au Caméo à Namur ce 10 mai à 20 heures, en présence du réalisateur Zeno Graton et de certains acteurs. Le film sortira le 17 mai.