Le Paracétamol : le médicament le plus vendu au monde

Le médicament le plus vendu au monde est le paracetamol. On le connaît mieux sous sa forme commerciale ; perdolan, doliprane ou encore dafalgan. Quand faut-il en prendre et quel dosage ? Le point avec le Dr Charlotte, médecin généraliste.

Cette molécule est une des molécules les plus vendues au monde ; en 2013, en France, plus de 500 millions de boîtes ont été vendues en l’espace d’un an. Si on fait une estimation pour la Belgique, cela ferait environ 80 millions de boîtes. La majorité dispose de cette substance à la maison… Mais l’utilise-t-on correctement ? Quels sont les risques ? Les effets secondaires ? Éléments d’information avec le Dr Charlotte, médecin généraliste.