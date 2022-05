'Le paquebot' de Pierre Assouline, un voyage dans l’entre-deux-guerres

Les circonstances du drame du Georges Philippar sont connues. Un problème électrique a suffi à mettre en danger les 767 passagers dont cinquante-deux sont portés disparus. Le paquebot n’avait pas été assez vérifié, on avait signalé un problème dans le tableau électrique, qui va être réparé, mais pas suffisamment. Il y avait régulièrement des courts-circuits. Mme Valentin, une passagère des cabines de luxe, appelle le garde de nuit pour signaler que sa liseuse avait encore sauté. Peu rassurée, elle décide d’aller dormir sur le pont. Quand l’électricien arrive pour intervenir, la cabine est déjà en feu. Toutes les cabines et le pont-promenade étaient en chêne et acajou, recouverts d’un vernis hautement inflammable. Certaines portes coupe-feu étaient bloquées, ce qui aura pris au piège les malheureuses victimes. Heureusement, les autres passagers ont été secourus par des cargos russes et anglais, ce qui a grandement limité le nombre de victimes.