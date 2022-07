Le papillomavirus n'est plus "un problème de filles" : les garçons aussi ont droit à la vaccination gratuite jusqu’à 18 ans

Si les garçons ont seulement accès maintenant à la vaccination gratuite, c’est notamment parce que pendant longtemps, la médecine et les autorités pensaient que ce virus était un "problème de filles".

Aujourd’hui, on sait que c’est loin d’être le cas. Tout le monde est concerné, peu importe le genre et la sexualité.

On estime que jusqu’à 80% des hommes et femmes sexuellement actifs entrent en contact avec un papillomavirus une ou plusieurs fois au cours de leur vie. Et ce n'est pas qu'un problème de transmission, la santé des hommes peut aussi être impactée.

Ces infections particulièrement contagieuses peuvent causer des verrues génitales (condylomes) et des cancers aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Le papillomavirus est responsable de 70% des cancers de la gorge, selon une étude publié dans Human Vaccines & Immunotherapeutics.

Et pourtant, ce n’est qu’en 2017 que le Conseil supérieur de la santé a remis à jour ses recommandations, en conseillant de vacciner aussi les garçons entre 9 et 14 ans.

En 2021, l’Europe a pris conscience de l’importance d’inclure les garçons dans la lutte contre ce virus dans son plan pour lutter contre le cancer. La Commission européenne demande aux États membres de renforcer la vaccination contre les HPV pour les filles et les garçons afin d’éradiquer le cancer du col de l’utérus et les autres cancers causés par les papillomavirus humains.