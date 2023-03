Le papier toilette "source potentiellement importante" de polluants PFAS, selon une étude.

Le papier toilette représente une source inattendue et "potentiellement importante" de PFAS, ces substances chimiques surnommées "polluants éternels" et nocives pour la santé, qui s'infiltrent dans les eaux usées et les sols du monde entier, selon une étude publiée mercredi.

Les perfluorés (PFC) et polyfluoroalkylés (PFAS) sont une famille de composés chimiques de synthèse créés à partir des années 1940 regroupant plus de 4700 molécules. Ils doivent leur surnom à leur cycle de vie très long. Présents dans de nombreux objets de la vie courante (cosmétiques, ustensiles de cuisine antiadhésifs, vêtements imperméables...), ils ont été associés à plusieurs types de cancers, de maladies cardiovasculaires, de problèmes de fertilité et de troubles du développement chez les enfants.