Le papier peint dépoussière les traditions dans nos habitations

Il suffit de feuilleter les catalogues et on est dans un autre monde

Dans les années 60 et 70, le papier peint était posé non sans difficultés dans toutes les maisons. Il était tellement apprécié que les murs et les plafonds de chaque pièce étaient ornés de cet élément de décoration. Au bout du rouleau depuis les années 90, le secteur retrouve désormais des couleurs avec des clients qui redécouvrent le papier peint. Dans un magasin de décoration bruxellois, un client n’en revient pas de tous les choix et tous les univers qui sont proposés : " Quand on voit dans ses catalogues tout ce qu’on peut donc imaginer, c’est incroyable. Cela donne plein d’inspirations. Vraiment, c’est fantastique. Il suffit de feuilleter les catalogues et on est tout à fait dans un autre monde."