Le papier ensemencé : le nouvel outil marketing à la mode

À Meux, en province de Namur, Pascal Jeanjean est artisan. Il confectionne du papier. Il ne s’agit pas de n’importe quel type de papier. Parmi son offre, il propose du papier ensemencé. Un papier qui prend vie lorsqu’il est arrosé. Germent alors toutes sortes de fleurs, de plantes aromatiques, et même d’essences d’arbres.

La création d’une centaine de feuilles A3 prend une journée. Il s’agit d’un long processus que l’artisan explique. "On prend des fibres végétales, quelle qu’en soit l’origine. Cela peut être des arbres, des vieux chiffons, du coton, etc. C’est la cellulose qui nous intéresse. On va la broyer, la travailler, la raffiner avec de l’eau et cela va nous donner une pâte à papier. Elle sera diluée dans une cuve avec une grande quantité d’eau. Ensuite, on y plonge une forme. En la remontant, l’eau passe alors au travers et les fibres restent à la surface de la forme. C’est ce qui deviendra la feuille. Les graines sont placées au dernier moment, juste avant de lever la feuille. Une fois sortie, la feuille sera pressée pour évacuer l’eau et puis séchée."