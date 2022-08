Le pape réforme l’Opus Dei et prive son chef du titre d’évêque

L’Opus Dei mise au pas : le décret du pape François réformant l’influente et conservatrice organisation catholique, parfois critiquée pour son fonctionnement opaque et "sectaire", est entré en vigueur jeudi.

Surtout présente en Europe et en Amérique du Sud, "L’Oeuvre de Dieu" – traduction de son nom latin – s’est vue accorder en 1982 par Jean-Paul II le statut – unique – de "prélature personnelle". L’Oeuvre est ainsi devenue une sorte de super-diocèse sans territoire, régi à la fois par le droit canon et ses propres statuts, et rendant compte au pape.