Le pape, le migrant et la secrétaire

Vendredi, le coprésident d’Ecolo Jean-Marc Nollet, s’en prenait à la décision de la secrétaire d’État Nicole de Moor de ne plus accorder de place aux hommes seuls dans les centres de d’accueil pour candidats réfugiés. L’exécution de cette décision a d’ailleurs été suspendue par le Conseil d’État qui a estimé qu’elle ne respectait pas le droit à l’accueil établi par la loi du 12 janvier 2007 pour tous les demandeurs d’asile.

La secrétaire d’État a décidé de passer outre, ce qui faisait dire au leader vert que " Cette décision n’est pas celle du gouvernement, pas celle du Kern, cette décision est le fait de Madame de Moor toute seule et elle s’est mise dans l’illégalité".

Pourtant, Nicole de Moor persiste : elle a bien le soutien du Premier ministre pour agir de la sorte.

L’accueil ne vaut pas une crise

La question des migrants a été au cœur de la visite du pape à Marseille. François a ainsi insisté : "Ceux qui risquent leur vie en mer n’envahissent pas, ils cherchent hospitalité, ils ne doivent pas être considérés comme un fardeau à porter".

Les déclarations pontificales auront-elles un écho sur une secrétaire d’État dont le parti se réfère à la religion du susdit prélat ?

Nicole de Moor place dès lors la question migratoire au niveau européen, tout en soulignant que la Belgique assume plus que sa part. Une manière également de tenter d’éloigner le débat au sein du gouvernement ou de ne pas remettre sur la table la répartition de l’accueil entre les régions et toutes les communes du Royaume, Bruxelles-Capitale assumant là aussi bien plus que sa part.

Mais pour l’ensemble des partis, l’accueil des migrants ne vaut pas une crise politique. La N-VA a fait tomber le gouvernement Michel sur la question migratoire, on sait ce que cela lui en a coûté.

Faire ou pas de la migration un enjeu de campagne

La migration risque de devenir le sujet transversal de la campagne européenne dans tous les pays de l’Union. La thématique envahira-t-elle aussi le terrain électoral belgo-belge ? Le Vlaams Belang n’attend que ça, tétanisant les partis néerlandophones de la majorité fédérale.

PS et ECOLO feront-ils dès lors de la question migratoire une affaire de gouvernement ?

La question de confiance sera-t-elle posée ? PS et ECOLO vont-ils se risquer à la crise ? On attend toujours leurs propositions concrètes.

A ce stade, il convient à tout le moins de sortir de l’ambiguïté : la secrétaire d’État a-t-elle effectivement le soutien du Premier ministre (et donc de l’ensemble de la majorité) pour ne pas respecter la loi ?

On ne sort de l’ambiguïté qu’à ses dépens (cardinal de Retz).

@PhWalkowiak