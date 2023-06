Le pape François va bien mais ne célèbrera pas en public l'Angélus de dimanche

Le pape François va bien, il poursuit sa convalescence à l'hôpital après une opération de l'abdomen, mais il ne célèbrera pas publiquement la prière de l'Angélus dimanche, a annoncé samedi le chirurgien Sergio Alfieri qui l'a opéré.

"Il n'a pas de fièvre, toutes les fonctions cardio-respiratoires sont normales", a déclaré à la presse le chirurgien. Mais pour éviter des efforts qui mettent en tension les muscles de la paroi abdominale, les médecins lui ont recommandé de ne pas célébrer en public la prière de l'Angélus.

"Le pape François n'a aucun problème cardiaque à l'heure actuelle, il n'en a jamais eu dans le passé (...) donc le coeur va bien", a insisté M. Alfieri. "Généralement, après une intervention de ce genre, on reste hospitalisé 4-5 jours. Nous espérons le convaincre de rester toute la semaine prochaine car cette convalescence à l'hôpital lui permettra de retourner à son travail avec plus de force et de sécurité", a ajouté le chirurgien.

Il a cependant reconnu que la décision finale reviendra à François qui décidera quand il veut sortir de l'hôpital. Le jésuite argentin a été opéré mercredi sous anesthésie générale, pendant trois heures, afin de résorber des "adhérences" douloureuses sur sa paroi abdominale, conséquences de son opération du côlon en juillet 2021.

Il reste pour le moment au 10e étage du Gemelli, connu comme "l'hôpital des papes", dans la même chambre que celle utilisée à de nombreuses reprises par Jean Paul II. Ses audiences ont été annulées jusqu'au 18 juin.

Opéré du poumon à l'âge de 21 ans, affecté par des problèmes de hanches et de genou, François est régulièrement contraint d'alléger son agenda en raison de problèmes de santé.