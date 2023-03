Le pape François hospitalisé pour une "fatigue respiratoire", ses rendez-vous de jeudi et vendredi annulés

Les rendez-vous du pape François, hospitalisé mercredi, ont été annulés pour les journées de jeudi et vendredi dans l'attente du résultat de ses examens, a indiqué à l'AFP une source vaticane.

"L'agenda du pape a été libéré dans l'éventualité de la poursuite de ses examens", a indiqué cette source, précisant qu'il était "possible" que le pape passe la nuit à l'hôpital. D'après l'agence italienne Ansa citée par La Repubblica, le Pape aurait été emmené en ambulance vers l'hôpital Gemelli pour cause de fatigue respiratoire. Il pourrait passer plusieurs jours à l'hôpital. Le journal indique aussi que le personnel le plus proche du souverain pontife, dont son dispositif de sécurité, a été mobilisé pour passer la nuit à l'hôpital.

"Le Saint-Père se trouve à (l'hôpital) Gemelli depuis cet après-midi pour des contrôles précédemment programmés", avait annoncé un communiqué plus tôt dans la journée le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, sans donner plus de précisions.

Le jésuite argentin, qui a marqué mi-mars ses 10 ans de pontificat, a participé dans la matinée à l'audience générale hebdomadaire place Saint-Pierre comme chaque mercredi, lors de laquelle il est apparu souriant, saluant les fidèles à bord de sa "papamobile".

François, qui se déplace en chaise roulante depuis mai 2022 en raison de douleurs chroniques au genou, avait déjà été hospitalisé pendant 10 jours à l'hôpital Gemelli en juillet 2021 pour une lourde opération du côlon.

Jorge Bergoglio a expliqué avoir gardé des "séquelles" de l'anesthésie subie lors de cette intervention, qui l'ont poussé à écarter jusqu'ici la possibilité d'une intervention chirurgicale au genou.

Ses douleurs au genou, qui l'ont notamment poussé à annuler plusieurs rendez-vous en 2022 et à reporter un voyage en Afrique, sont au coeur de spéculations autour d'une éventuelle démission.

Il a toujours laissé la porte ouverte à ce scénario à l'image de son prédécesseur Benoît XVI, qui avait renoncé à sa charge, prenant le monde entier par surprise.