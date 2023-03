Le Pape François égérie de mode ? L’Intelligence Artificielle a encore frappé…

Non, cette image du pape François n’est pas réelle, il ne se balade pas en manteau de marque de luxe.

Décidément, l’Intelligence Artificielle fait des siennes depuis quelques jours avec des photos créées de toutes pièces qui font la une des journaux. Quand ce n’est pas Donald Trump en prison ou Macron au milieu des manifestations en France, ce sont les dents de bébés sur les Samsung et maintenant le pape en doudoune blanche.

Devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux, cette image du Pape François a en fait été réalisée par une intelligence artificielle. Elle déroute les internautes qui sont nombreux a y avoir cru et à remettre en question la place d’un pape qui se permettrait de porter un manteau de luxe. Comme Forbes l’explique, l’image a été créée grâce à Midjourney (encore elle) et postée ensuite sur Reddit, le "réseau social" américain.

En y regardant à deux fois, on se rend compte qu’il y a un souci avec les mains du pape (le moyen souvent utilisé pour discerner une image réelle d’une image créée par IA) : la main floue tient d’une manière impossible ce qui pourrait ressembler à une bouteille en plastique.

Lucy Caldwell, conseillère politique américaine a publié un Tweet pour confirmer que l’image était fausse : "la photo qui circule aujourd’hui du Pape en blouse blanche bouffante et qui mobilise tant d’entre vous n’est pas réelle. Et, en conclusion, nous allons devoir nous ressaisir assez rapidement pour discerner ce qui est réel et ce qui ne l’est pas maintenant que l’IA est là".