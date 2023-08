Le pape en visite éclair à Fatima avant la messe finale des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne

Le pape François effectue samedi matin un déplacement éclair au sanctuaire marial de Notre-Dame de Fatima, dans le centre du Portugal, avant de revenir à Lisbonne pour une veillée précédant la messe finale des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ).

Attendu à Fatima, le souverain pontife, qui s’y rendra en hélicoptère, y restera deux heures pour réciter le chapelet avec de jeunes malades et handicapés et y prononcer un discours. Au rythme des tambours, des chants accompagnés à la guitare et en agitant les drapeaux aux couleurs de leurs pays, des centaines de pèlerins ont afflué dès vendredi après-midi vers la vaste esplanade entourant la petite chapelle marquant le lieu où, selon la tradition catholique, la Vierge Marie serait apparue à trois enfants en 1917. Fatima, situé à 130 km au nord de Lisbonne, "fait pour moi partie des sanctuaires mariaux où il faut aller au moins une fois dans sa vie. Comme c’est les JMJ, on en profite", ajoute Anne-Béatrice Casse, une Française de 18 ans, portant une casquette avec l’inscription en anglais "J’aime Jésus".

La Vierge Marie y serait apparue à trois petits bergers à six reprises en 1917, et leur aurait confié trois secrets dont un qui concerne la Russie. Les autorités portugaises, qui s’attendent à une importante affluence avec notamment la venue de nombreux Portugais du nord du pays, ont renforcé les mesures de sécurité autour du site dès vendredi. Sans les restrictions provoquées par la pandémie de Covid-19, le sanctuaire portugais a retrouvé cette année des niveaux de fréquentation d’avant la crise sanitaire, avec plus de 200.000 personnes présentes lors du pèlerinage annuel du 13 mai dernier.