Le pape confirme sa présence aux Journées Mondiales de la Jeunesse de Lisbonne malgré ses soucis de santé

Le pape François a confirmé sa présence début août aux Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) de Lisbonne malgré ses soucis de santé, dans un message vidéo diffusé jeudi.

"Certains pensent qu'à cause de la maladie je ne peux pas venir, mais le médecin m'a dit que je peux, donc je serai avec vous!" promet aux participants le pape de 86 ans, opéré le 7 juin de l'abdomen et qui a quitté vendredi dernier l'hôpital Gemelli de Rome après dix jours de convalescence. "Il y a encore 40 jours, l'équivalent d'un carême, avant la rencontre de Lisbonne", affirme Jorge Bergoglio.

Jeudi matin, au cours d'une audience, il a toutefois confié être "encore un peu sous l'effet de l'anesthésie" générale qu'il a reçue lors de son opération de trois heures afin de résorber des "adhérences" douloureuses sur sa paroi abdominale.

"Ma respiration n'est pas bonne", a reconnu le pape, cité par le site officiel d'information Vatican News. Le jésuite argentin connaît des problèmes médicaux récurrents depuis son élection en 2013. Il se déplace de plus en plus en fauteuil roulant ou appuyé à une canne.

Ces derniers mois, les rumeurs sur l'éventualité d'une renonciation à sa charge et sa succession ont redoublé d'intensité. Car il s'agit de la troisième hospitalisation du pape en moins de deux ans. Malgré ces alertes médicales à répétition, François conserve un emploi du temps chargé, avec parfois une dizaine de rendez-vous dans la même matinée. Il continue également de voyager, avec un agenda particulièrement rempli dans les prochains mois. Outre sa visite à Lisbonne, marquée par une vingtaine de rendez-vous et onze discours, il doit aussi se rendre en Mongolie début septembre et à Marseille, dans le sud de la France, le 23 septembre.