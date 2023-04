Le pape, à peine sorti de l’hôpital, sur la place Saint-Pierre pour la messe des Rameaux

Le chef des 1,3 milliard de catholiques souffre de problèmes de santé croissants depuis plusieurs années, notamment de douleurs au genou qui le contraignent à utiliser un fauteuil roulant et une canne. Lors des messes des Rameaux et de Pâques, il est prévu qu’il reste assis pendant qu’un cardinal dirige la cérémonie à l’autel.

Selon le Saint-Siège, cette organisation a été décidée avant son hospitalisation, le pontife argentin n’étant plus en mesure de rester debout pendant de longues périodes. Le pape François a fêté début mars ses dix ans à la tête de l’Église catholique mondiale.

Il a fait adopter des réformes majeures en matière de gouvernance et cherché à forger une Église plus ouverte et plus compatissante, bien qu’il ait été confronté à une opposition interne, en particulier de la part des conservateurs.