Le Pape à L’Aquila : hommage aux victimes du séisme de 2009 et rumeurs de démission

Jorge Mario Bergoglio semble donc bel et bien occupé à préparer sa succession. Le pape a au total déjà choisi 83 cardinaux sur 132 électeurs, soit près des deux tiers, la proportion nécessaire pour élire un nouveau pape.

Ces lundi et mardi, se tiendra une réunion avec quelque 200 cardinaux et responsables religieux du monde entier, pour évoquer la nouvelle "Constitution" du Vatican, entrée en vigueur en juin, et l’avenir de l’Eglise. Une réunion qui permettra aussi de préparer le prochain conclave et d’évoquer les réformes de la Curie et de ses finances.

Une messe attendue

Avant la messe, François a rendu hommage à la "résilience" et la "dignité" de la population de L’Aquila : "Vous avez démontré un caractère résilient […] Il y avait tout à reconstruire : les maisons, les écoles, les églises", a déclaré le pape devant quelques milliers de personnes réunies sur la place du Duomo, dont de nombreuses familles de victimes. Coiffé d'un casque de pompier, le pape a visité la cathédrale Saint-Maxime durement touchée par le séisme et toujours en voie de reconstruction.

Le souverain pontife arrivé peu avant 08h30 en hélicoptère dans la capitale des Abruzzes doit y célébrer une messe et la prière dominicale de l’Angelus. S’il devait poser un geste significatif, ce serait à l’issue de cette célébration.

Peu avant 10h00, le pape François a rejoint la place de la basilique Sainte-Marie de Collemaggio à bord de la Papamobile, saluant la foule.